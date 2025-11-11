

Kaza, Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen binek otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan yük dolu motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.