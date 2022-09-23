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Servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı 

Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 08:50
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Sancaktepe’de servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı 

Servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı 
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Kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ (31) yönetimdeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.  Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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