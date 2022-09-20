Seyir halindeki otomobil motosikletli kuryeye çarptı

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Gülbahar Sokak'tan caddeye çıkan motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet, kaldırım kenarındaki saksıya çarparak durabildi. Kazada motosikletli kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye tedavi edilen kuryenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Esnaf Muhammed Can Sümbül, "Motosikletli kurye sokaktan çıkıyordu. Otomobil caddeden gelirken kuryeye çarptı. Kazayı gördükten sonra dükkandan koştuk. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Durumu ağır değildi. Başının altına montlarımızı koyarak yardım etmeye çalıştık" dedi.

Kaynak: DHA