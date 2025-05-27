Sancaktepe’de Sıdıka Özen’e yılın en iyi el sanatları ustası ödülü

İstanbul Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Caddenin Enleri” ödül töreninde, el sanatları alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan Sıdıka Özen, “Yılın En İyi El Sanatları Ustası” ödülüne layık görüldü.

Aynı gecede, Özen’in tenör ve opera sanatçısı Sedat Can Öztoprak’a ödül takdim etmesi ise geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Sıdıka Özen, törende aldığı ödülle birlikte kariyerindeki ikinci ödülünü elde ettiğini ifade ederek, mutluluğunu ve gururunu paylaştı.

Tören, sanat ve kültür dünyasından birçok ismin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.