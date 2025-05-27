Sancaktepe’de Sıdıka Özen’e yılın en iyi el sanatları ustası ödülü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sancaktepe’de Sıdıka Özen’e yılın en iyi el sanatları ustası ödülü

Sancaktepe’de “caddenin enleri” ödül töreni’nde Sıdıka Özen’e yılın en iyi el sanatları ustası ödülü verildi.

İstanbul Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Caddenin Enleri” ödül töreninde, el sanatları alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan Sıdıka Özen, “Yılın En İyi El Sanatları Ustası” ödülüne layık görüldü.

Aynı gecede, Özen’in tenör ve opera sanatçısı Sedat Can Öztoprak’a ödül takdim etmesi ise geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Sıdıka Özen, törende aldığı ödülle birlikte kariyerindeki ikinci ödülünü elde ettiğini ifade ederek, mutluluğunu ve gururunu paylaştı.

Tören, sanat ve kültür dünyasından birçok ismin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

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