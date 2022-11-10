Sancaktepe'de silahın ateşlendiği yol kavgası

Sancaktepe'deki olay, dün akşam saatlerinde Abduhrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda tartışma çıktı. Sürücüler bir süre sonra otomobillerinden inerek yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga sırasında sürücülerden biri yanındaki silahı kullanarak havaya ateş etti. Kavgayı gören sivil polis memuru ise koşarak olay yerine geldi. Polis, sürücünün elindeki silahı alarak kavganın büyümesini engelledi. Kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücüler daha sonra polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.