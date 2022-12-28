﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı

Olay, dün Sancaktepe Paşaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle kamyonet şoförüyle tartıştı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak kamyonetin önünü kesmeye çalıştı. Seyir halindeki kamyonetin üzerine otomobilini süren sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.