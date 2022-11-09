Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet çarptı   

Sancaktepe’de seyir halinde olan motosikletli, aniden yola fırlayan ata çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletli yola savrulurken başıboş gezen at ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletli, yola fırlayan ata çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosikletlinin yola savrulduğu atın ise uzaklaştığı görülüyor.
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