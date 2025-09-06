Sancaktepe'de zincirleme kaza. Polis aracı da hasar gördü

Kaynak: DHA
Sancaktepe'de zincirleme kaza. Polis aracı da hasar gördü

Sancaktepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sancaktepe TEM yan yolda, aralarında polis otosunun da bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

istanbul-sancaktepede-8-araclik-zincir-899791-267361.jpg

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Sultanbeyli yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda iki otomobil çarpıştı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri kazayı görerek müdahale etmek istedi. Polis otosunu kaza yapan araçların arkasına park eden ekipler, hasarlı kazayı inceledikleri sırada, kazaya karışan otomobil sürücülerinden birinin yakını olduğu öğrenilen aracın sürücüsü de aracını polis otosunun arkasına park etti.

istanbul-sancaktepede-8-araclik-zincir-899792-267361.jpg

Oluşan trafikte aynı yönden gelen 4 araç, kazayı fark etmeyerek ilk kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanırken, araçlardan biri köprü ile refüj arasında asılı kaldı.

istanbul-sancaktepede-8-araclik-zincir-899789-267361.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

istanbul-sancaktepede-8-araclik-zincir-899790-267361.jpg

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Son Haberler
Deniz taşıtlarına ÖTV geldi
Deniz taşıtlarına ÖTV geldi
Sancaktepe'de zincirleme kaza. Polis aracı da hasar gördü
Sancaktepe'de zincirleme kaza. Polis aracı da hasar gördü
Marmara Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu
Marmara Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi
TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi