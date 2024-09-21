Sanchez'in müdahalesi kırmızı kart mı? Ahmet Çakar açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadyumu’nda oynanan dev mücadelede sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Galatasaray’ın gollerini 20. Dakikada Livakovic (KK) ve 28. Dakikada Dries Mertens kaydetti.

Karşılaşmanın 36. Dakikasında Edin Dzeko’nun yerde kaldığı pozisyon ise tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe’nin kontra atağında topu alıp kaleye doğru giden Edin Dzeko, Davinson Sanchez’in müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan’ın Sanchez’e sarı kart göstermesi tartışmalara neden oldu.

Yaşanan pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar “İlk yarıda Dzeko önemli bir pozisyonda giderken Sanchez tarafından düşürüldü. Sarı kart doğru karar çünkü Abdülkerim'in konumu kırmızı kart olmasını engelliyor” dedi.