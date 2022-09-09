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Çimentoda dev satış. Sançim Bilecik 200 milyon dolara yine el değişiyor

Çimentoda 200 milyon dolarlık dev satış. Türkiye’nin en önemli çimento şirketlerinden Sançim Bilecik Çimento, yine el değiştiriyor.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:43
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Sançim Bilecik Çimento yine el değiştiriyor. 200 milyonluk dev satış

Çimentoda dev satış. Sançim Bilecik 200 milyon dolara yine el değişiyor
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Bir dönem Sabancı Holding’in istediği Türkiye’nin en önemli beton şirketlerinden Sançim Bilecik Çimento’ya Safi Holding talip. 2015’te Sönmez Holding’in Erzurumlu Aşkale Çimento’ya sattığı Sançim’de anlaşma sağlanırsa, 7 yıl sonra yönetim yine değişmiş olacak.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre 2015 yılında Sönmez Holding’in Aşkale Çimento’ya sattığı Sançim Bilecik Çimento’yu bu kez Safi Holding almak istiyor. Anlaşma sağlanırsa Sançim’de yönetime Safi Holding kontrolüne geçecek.

SABANCI'YA AİT ÇİMSA İSTEMİŞTİ

Bilindiği üzere 2014’te vitrine çıkan Sançim için ilk devreye giren Sabancı Holding’e ait Çimsa’ydı. Çimsa, Sançim Bilecik Çimento'yu 220,7 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. Ancak o dönem anlaşma yapılamamış ve masadan kalkan Sabancı Holding’in yerine Erzurumlu Aşkale Çimento oturmuş ve Sançim’i 221 milyon dolara satın almıştı.

Aradan geçen 7 yılın ardından Sançim’i şimdi de Safi Holding alacak. 2008 yılında temeli atılan Sançim, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri’nde faaliyet gösteriyor. Tesislerin içinde yer alan beton fabrikasında saatte 100 metreküplük beton üretimi gerçekleştiriliyor.

MADENCİLİKLE GİRDİ LİMAN İŞLETİYOR

1965 yılında temelleri atılan Safi Holding, ilk atılımı madencilik ile yaptı. 1990 yılında yer altı madenciliği ve hafriyatçılık ile adını duyuran Safi Holding, armatörlük, liman işletmeciliği, deniz hizmetleri, şeker fabrikası ile faaliyet gösteriyor. Holdingin bünyesinde Espadon Turizm ve Yapı, Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği, Çorum Şeker Fabrikası gibi firmalar bulunuyor.

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