Sandalye ile başına vurdular! 13 yaşındaki çocuktan acı haber

Aydın İncirliova’da tartışma kavgaya dönüştü, 13 yaşındaki Ümit Atar başından aldığı darbelerle ağır yaralandı. Atar, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Atar, ölümü ile ilgili sorumlu tutulan 2 kardeş gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada başına aldığı darbeler sonucu yaralanan 13 yaşındaki Ümit Atar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgada 13 yaşındaki Ümit Atar, kafasına yumruk ve sandalye darbesi aldı. Aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan çocuk, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Atar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili S.T. ve E.T. isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

