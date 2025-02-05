Sandalyedeki ölümünde korkunç detay ortaya çıktı! 17 yaşındaki katil zanlısı genç kız kameraya takıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde manav Halil İbrahim Mercan (48), bir kafeteryanın önündeki sandalyede bıçaklanmış vaziyette ölü bulunmuştu. Mercan'ın sır ölümüyle ilgili 17 yaşındaki Beyza Ö., yakalanarak tutuklandı. İşte cinayete ilişkin detaylar...

Olay, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta meydana geldi. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynu ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a ait olduğu belirlendi.

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EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi.

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Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

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'SÖZLÜ TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Çalışmalarını sürdüren polis, Halil İbrahim Mercan'ın kamera görüntülerinden cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kadının Beyza Ö. olduğu belirlendi.

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SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü.

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TUTUKLANDI

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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