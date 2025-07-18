Sandalyesini kapan sinemaya koştu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, yaz gecelerini Açık Hava Sineması ile hareketlendirdi. Şehir merkezinde iki noktada haftanın üç günü düzenlenen etkinliğin ilki, Bahçeşehir Yeşil Vadi’de büyük katılımla yapıldı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kültür sanat faaliyetlerine yaz döneminde de devam ediyor. Daha önce yapılan etkinliklerin devam etmesini isteyen vatandaşların dileğini yerine getiren müdürlük, Açık Hava Sinema organizasyonu başlattı. Haftanın üç günü; Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları olmak üzere Bahçeşehir Yeşil Vadi ile Millet Bahçesi'nde yapılacak gösterimde Türk ve dünya sinema tarihinin kült eserleri vatandaşlara gösterilecek.

Açık Hava Sinema organizasyonunun ilk gününde Bahçeşehir Yeşil Vadi'de buluşan Düzceliler sandalyelerini alarak film gösterimi için erken saatlerde alanda yerini aldı. 20.30'da başlayan film gösterimi hem ailelerden hem de çocuklardan büyük beğeni alırken, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açık Hava Sineması'nın haftalık programının detayları ise; Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyurulacağı bildirildi.

Sandalyesini kapan sinemaya koştu!

Sandalyesini kapan sinemaya koştu!

Sandalyesini kapan sinemaya koştu!

Sandalyesini kapan sinemaya koştu!

Sandalyesini kapan sinemaya koştu!

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