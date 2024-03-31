Sandık görevlisi adayı bıçakladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sandık görevlisi adayı bıçakladı
Yerel seçimde oy kullanma işlemlerinin devam ettiği sıralarda olay çıktı. Afyon’da mevcut muhtar ve yeniden aday olan Halit K. İle sandık görevlisi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada muhtar adayı bıçaklanarak yaralandı.

Yeniçağ Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B, Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.

1149795e-94f6-4a04-9ca5-f727d11f189e.jpg

Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.

5bbc23cd-2a91-4a56-89ab-4837e4d99f79-1.jpg

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Halit K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2289acdc-a418-459c-9dd0-8c7265b2f31d.jpg

Şüpheli Y.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Haberler
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı Ekonomi
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı
İstanbul’da oy sayımı başladı Gündem
İstanbul’da oy sayımı başladı
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek Spor
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek
Adıyaman’da oy sayımı sürüyor Yerel Haberler
Adıyaman’da oy sayımı sürüyor
İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı Yerel Haberler
İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. Gündem
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.