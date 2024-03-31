Sandık görevlisi adayı bıçakladı

Yerel seçimde oy kullanma işlemlerinin devam ettiği sıralarda olay çıktı. Afyon’da mevcut muhtar ve yeniden aday olan Halit K. İle sandık görevlisi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada muhtar adayı bıçaklanarak yaralandı.