Sandık Kokusu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

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Sandık Kokusu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sandık Kokusu dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkat çeken Sandık Kokusu’nun yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin ilk bölümüm görücüye çıktı. Dizinin ilk bölüm 6 Aralık Çarşamba Show TV’de başladı.

Sandık Kokusu’nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Sandık Kokusu yeni bölümü 27 Aralık Çarşamba günü Show TV’de yayınlanacak.

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SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

“Sandık Kokusu” güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturuyor.

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SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda olacak.

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