Sandık Kokusu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

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Sandık Kokusu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkat çeken Sandık Kokusu’nun yeni bölümleri merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin ilk bölümü 6 Aralık Çarşamba Show TV’de başladı.

Sandık Kokusu’nun 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Sandık Kokusu yeni bölümü 10 Aralık Çarşamba günü yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

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SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

“Sandık Kokusu” dizisinde eşinden ayrılmaya çalışarak kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, özgür olabilmenin hikayesi anlatılıyor.

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SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda yer alıyor.

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