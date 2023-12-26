Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosuyla dikkat çeken Sandık Kokusu’nun yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisi ilk bölümüyle 6 Aralık Çarşamba Show TV’deki ekran yolculuğuna başladı.

Sandık Kokusu’nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Sandık Kokusu yeni bölümü 27 Aralık Çarşamba günü Show TV’de yayınlanacak.

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini anlatıyor.

Dizide hayattaki tüm zorluklara rağmen ayaklarının üzerinde özgürleşmenin zorlu mücadelesi anlatılıyor.

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimleri buluşturan Sandık Kokusu’nda Karsu'nun yaşadığı travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini ekranlara taşıyor.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda yer alıyor.