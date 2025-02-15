Sandık Kokusu'na iki ünlü isim veda ediyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Sandık Kokusu'na iki ünlü isim veda ediyor

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinden iki isim ayrılıyor. Dizi 50. bölümde final yapacak.

“Sandık Kokusu” dizisinin büyük finaline son 5 bölüm kaldı.

50. bölümde 19 Mart’ta final yapacak olan dizinin ana kadrosundaki iki flaş oyuncu ekrana erken veda edecek.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı ve Altan Dönmez’in ise yönettiği dizinin Irmak’ı Meriç Aral ile Kıvanç’ı Serkay Tütüncü final öncesi ekipten ayrılacak.

Geçen çarşamba Emel Müftüoğlu’nun konuk olarak katıldığı 45. bölüme ikiz bebeklerinin heyecanını yaşayan Kıvanç ve Irmak’ın birbirlerine yaptığı evlenme teklifi ve karşılıklı “evet” demeleri damga vurmuştu. Meriç Aral ve Serkay Tütüncü’nün 48. bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

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