Sandık Kokusu'ndan Kızılcık Şerbeti’ne transfer

Gold Film tarafından Show TV için hazırlanan Kızılcık Şerbeti son bölümünde 2024'e sansasyonel bir nokta koydu. Merak uyandıran bölüm yılbaşı sonrası bölümde açığa çıkaracak. Diğer yandan yeni bölümlerde diziye en son Sandık Kokusu dizisinde yer alan bir isim katılacak.

IŞIL TÜRKKAN GELİYOR

Kızılcık Şerbeti 16. bölümü ile reyting rekorlarını altüst etti. Yılbaşı nedeni ile bir hafta ara verecek diziye yeni bölümlerde yeni bir yıldız katılacağı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre en son Sandık Kokusu dizisinde yer alan Ece İrtem, şimdi aynı senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'ne dahil oluyor.

Ece İrtem 84. bölümde Kızılcık Şerbeti'ne “Işıl Türkkan” rolüyle giriş yapacak. Etkileyici bir kadın olan Işıl karakteri, Ahmet Mümtaş Taylan'ın can verdiği Abdullah Ünal’ın oteline Hollanda’dan gelen yeni müdür olarak seyirci karşısına çıkacak. Işıl’ın Kıvılcım’la da İzmir’den tanıştığı ortaya çıkacak.