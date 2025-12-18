'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve en son 'Sandık Kokusu' dizisindeki Ayça rolüyle izleyiciyi büyüleyen Nesrin Cavadzade, aşk hayatı ve başarılarıyla konuşuluyor.

Güzel yıldız, son projesi Sandık Kokusu'nda rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde 43. yaşını kutlayan Nesrin Cavadzade, doğum gününü yakın arkadaşlarının eşlik ettiği samimi bir yemekle geçirmişti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan kökenli Türk oyuncu ve yönetmendir. 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğmuştur.

Ünlü Azerbaycanlı bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

11 yaşında annesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Cavadzade, burada eğitimine devam etti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında beş kısa film yönetti ve Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda iki yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Türkçe'nin yanı sıra Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2007'de "Yersiz Yurtsuz" dizisiyle başlayan Cavadzade, "Dilber'in Sekiz Günü" (2008) filmiyle dikkat çekti ve bu rolüyle birden fazla festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandı. "Kuzu" (2014) filmiyle ikinci Altın Portakal ödülünü aldı.

Başlıca yapımları arasında "Al Yazmalım", "Yangın Var", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Yasak Elma" (Şahika rolüyle büyük beğeni topladı), "Üç Kuruş" ve son olarak "Sandık Kokusu" dizileri yer alır.

Hem sinema hem televizyonda başarılı performanslarıyla ödüller kazanmış, magazin gündeminde de sıkça yer alan bir isimdir.

İşte Cavadzade'nin birbirinden çarpıcı o pozları;