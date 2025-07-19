Sandra Bullock ve Nicole Kidman 27 yıllık hasrete son veriyor

1998 yapımı "Aşkın Büyüsü" adlı kült filmle hafızalara kazınan Nicole Kidman ve Sandra Bullock, yıllar sonra aynı rollerle beyazperdeye dönüyor. Warner Bros. tarafından açıklanan bilgiye göre, "Practical Magic 2" adıyla çekilecek devam filmi 2026 yılının eylül ayında sinemaseverlerle buluşacak. Filmde Kidman yine Gillian Owens’ı, Bullock ise kardeşi Sally Owens’ı canlandıracak.

Orijinal filmde Owens ailesinin kadınları, geçmişten gelen gizemli bir lanetle başa çıkmaya çalışıyordu. Her kadının kaderinde büyü olan bu ailede, âşık olan erkekler gizemli bir şekilde ölüyor, kız kardeşler ise büyüyle örülü bir hayatın içinde yollarını bulmaya çalışıyordu.

YILDIZLAR GEÇİDİ: YENİ VE ESKİ YÜZLER BİR ARADA

İkinci filmde orijinal kadrodan Dianne Wiest ve Stockard Channing de yeniden Jet ve Franny adlı eksantrik teyzeleri canlandıracak. Oyuncu kadrosuna ayrıca genç yıldızlar Joey King ve Maisie Williams da katılıyor. İki kuşağı buluşturacak yapım, nostalji ve yeniliği bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesini hedefliyor.

Filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü Danimarkalı yönetmen Susanne Bier üstleniyor. Bier, daha önce Sandra Bullock ile 2018 tarihli "Bird Box" filminde çalışmıştı. Nicole Kidman’la ise kısa süre önce "The Perfect Couple" adlı mini dizide işbirliği yaptı. Bier’in yönetmenlik koltuğunda olması, filme sanatsal bir derinlik ve dramatik kuvvet katması bakımından dikkat çekiyor.

SETTEN İLK KARE: “CADILAR GERİ DÖNDÜ”

Nicole Kidman, ilk çekim gününe dair kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. "Cadılar geri döndü" notuyla yayınladığı videoda Bullock ve Kidman, bir mezarlık sahnesinde birbirlerine sarılıyor. Bullock, videoda Kidman’a "yapacak çok işimiz var" diye fısıldıyor. Bu paylaşım hayranlar arasında büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada “nostalji rüzgârı” yorumları öne çıktı.

Henüz filmin konusu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Ancak ilk filmdeki gotik atmosferin ve duygusal tonun korunacağı tahmin ediliyor. Warner Bros., tanıtım kampanyasına önümüzdeki aylarda hız vermeyi planlıyor.