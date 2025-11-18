Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya evinde Slovakya ile karşı karşıya geldi.

SERVİS WIRTZ'TEN GOLLER SANE'DEN

İki 12 puanlı takımın liderlik mücadelesine Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane damgasını vurdu.

Woltemade ve Gnabry'nin golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçen Almanya Wirtz ile Sane'nin iş birliğinde farkı 4'e yükselterek devreye son derece avantajlı bir skorla girdi.

Liverpool'da performansıyla eleştirilen Florian Wirtz'in asistlerini gole çeviren Sane 36'ıncı ve 41'inci dakikalarda iki kez üst üste ağları havalandırdı.

MİLLİ TAKIMDA 1 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI

Sane milli takımda 1 yıl sonra golle tanıştı. 29 yaşındaki yıldız milli formasıyla son golünü 16 Kasım 2024 tarihinde Bosna Hersek ağlarına göndermişti.