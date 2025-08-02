Sane Galatasaray'a geliş sebebini açıkladı! 'Bunu engellemek için katıldım'

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Lazio maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇ TEMPOSUNA İHTİYACIM VAR"

Sane, "Maça çıktığım için mutluyum, maç temposuna ihtiyacım var. Maç ritmini kazanınca daha fazlası da gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmaya ihtiyacım var. Bugün kaybetmedik en azından, bir teselli oldu." dedi.

"HERKES GALATASARAY YENİLSİN DİYE BEKLİYOR"

Galatasaray formasıyla yeni sezon hedefleri hakkında konuşan yeni transfer Leroy Sane, "Son 3 yılda şampiyon olduk. Galatasaray herkesin takip ettiği, yenilmesini beklediği takım. Herkes yenilmemizi bekliyor. Bunu engellemek için bu takıma katıldım. 4. şampiyonluğu, kupayı ve iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu istiyorum. Taraftarımızla birlikte mutlu olmak istiyoruz. Herkesin yenmek istediği takımı tekrar şampiyon yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER KADAR TAKIM OYUNU DA ETKİLEDİ"

Transfer kararı alırken Galatasaray taraftarı kadar takım oyununun da kendisini etkilendiğini itiraf eden Sane, "Sadece atmosfer değil, Bayern Münih ile buradayken takımın oyunundan da etkiledim. Taraftar da çok etkiledi beni. Çok gol atıp taraftarı etkilemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, derbilerde taraftarlar ile birlikte bu heyecanı yaşamak istiyorum." diye konuştu.