Sane imzaya geliyor: Tarih ve maaşı belli oldu!

Galatasaray dış transferdeki 1 numaralı hedefinde sonuca vardı. Sarı-kırmızılar Manchester City ve Bayern Münih’te kupa koleksiyonu oluşturan yıldız oyuncu Leroy Sane ile anlaşma sağladı.

Sky Sport'un geçtiği habere göre Galatasaray, Leroy Sane ile sözlü anlaşmaya vardı. Transferdeki son detayların İstanbul'da konuşulduğu bilgisi geçildi. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun bu hafta sağlık kontrollerinden geçip düzenlenecek törenle sarı-kırmızılı kulübe imza atacağı kaydedildi.

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı. Anlaşmada yıldız oyuncunun bonus ücretleri de yer alacak.

Yıldız oyuncu bu ücretle Süper Lig’in en çok kazanan ismi olacak.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuya görkemli bir imza töreni düzenleyeceği ve hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Leroy Sane, bu sezon Bundesliga’da 30 maçta 11 gol ve 6 asistle oynadı. Yıldız oyuncunun kariyerinde 5 Bundesliga ve 2 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.