Galatasaray'da yükselen form grafiğiyle adeta parmak ısırtan Alman yıldız Leroy Sane'nin piyasa değerinin düşmesi özellikle sarı kırmızılı taraftarlar arasında şaşkınlık yaratmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki Sane'nin Transfermarkt'ta piyasa değeri 25 milyon Euro'dan 23 milyon Euro'ya geriledi.

Gelen tepkilere yanıt veren Transfermarkt Türkiye piyasa değeri yöneticisi Sinan Yener ise bunun sebebini şu şekilde açıkladı:

"Leroy Sane çok iyi bir dönem geçiriyor olsa da yaş faktörü göz ardı edilemez. Alman yıldız, ilerleyen yaşı nedeniyle piyasa değerinden 2 milyon euro kaybetti" ifadelerini kullandı.