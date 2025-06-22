Sane'den sonra ikinci transfer! Galatasaray her an açıklayabilir

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Manchester City'nin 34 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yöneticilerin oyuncuyla 2+1 yıllık kontrat üzerinde mutabakat sağladığı öğrenildi.

Bundan sonraki sürecin Manchester City ile Galatasaray yönetimleri arasında ilerlemesi bekleniyor.

GUARDİOLA YEŞİL IŞIK YAKTI

City teknik direktörü Pep Guardiola da kendisine İlkay Gündoğan'la ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada olmazdı. Ama aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor."