Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray milli aradan galibiyetle geri dönerek puanını 25'e yükseltti.

Öte yandan Nuri Şahin ile yeni bir hikaye yazmak isteyen Başakşehir ise 6 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma hedefini sonraki haftalara bıraktı.

NURİ ŞAHİN: "BU TÜR MAÇLARDA 45-50 DAKİKA YETMİYOR"

Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamanız lazım. Sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik. Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık. Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın. Yediğimiz ikinci gol bunun örneği. 'Hakem kararlarına itiraz etmeyin' dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve bireysel yetenekten golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim." diye konuştu.

OKAN BURUK: "LEROY ÇOK HAZIRDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şunları söyledi:

"İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı.

Bugün daha dinlenik, bizle daha milli arada çok çalışmış oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonla vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik.

İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli.

Gol beklentimiz, rakip ceza sahada topla buluşmalarımız iyiydi. Bu dönem için çok fazla değişiklik vardı 11'de. Buna rağmen iyi iş çıkardık.

Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. O yüzden şaşırmadım. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı.

Sara da iyi oynadı. Genel, bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı. Bir sonraki maç için gerçekten bu galibiyet moral oldu, bir yandan da birçok oyuncumuz dinlenmiş, daha az süre alan oldu. Milli takımda yıprananlar oldu. Genel anlamda olumlu bir maç."

İki takım için en büyük zorluk Atilla Hoca oldu. İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin."

SANE: "OKAN HOCAMIZLA MİLLİ ARADA İYİ ÇALIŞTIK"

Attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan maçın yıldızı Leroy Sane bugün sahaya yansıyan performansı Okan Buruk ile milli arada yaptıklarını çalışmaya dayandırarak şöyle konuştu:

"Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık. Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz.

İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum."

SHOMURODOV: "BERABERLİĞİ HAK ETTİK"

Başakşehir adına 2 kez ağları havalandırsa da ilk golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Shomurodov'un maç sonu görüşleri ise şu şekildeydi:

"Söyleyecek bir şey yok. Kaybettik. İlk yarıda topla oynamadık. İkinci yarıda biraz daha oynamaya başladık. İkinci yarıda en azından beraberliği hak ettik ama 2-1 mağlup olduk."