Sane’ye en yüksek teklif Galatasaray’dan: Adım adım Aslan oluyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde üst turları hedefleyen Galatasaray’da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Leroy Sane ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu henüz kontratını yenilemezken Avrupa'dan birçok kulüp Sane'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın da listesinde Leroy Sane yer alıyor.

EN YÜKSEK TEKLİF

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kontratı bitecek Alman futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isterken ilk teklif ortaya çıktı. Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın şu anda en yüksek ve yazılı teklifi sunan takım olduğu belirtildi. Premier Lig ekipleri ve Napoli'den de teklif geldiği, sarı-kırmızılıların teklifinin yıllık 10 milyon euronun üzerinde olduğu aktarıldı.

Bayern Münih yönetiminin ise yeni bir görüşmeyle Sane'yi takımda tutmak istediği ancak ayrılık ihtimalinin de hala bulunduğu kaydedildi.

Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkarken 13 gol ve 6 asist kaydetti.