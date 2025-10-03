Sane'ye yaylım ateşi sürüyor! Bu kez efsaneden sert sözler

Galatasaray'ın sezon başında, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman oyuncu Leroy Sane'yle ilgili ülkesindeki tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Oliver Kahn, Sane'nin sarı kırmızılı kulüpte forma giymesini eleştirdi.

Sky Sport'a yaptığı açıklamada Sane'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Kahn, "Sahip olduğu nitelikleri görüyorsunuz. Üst düzey bir oyuncu olması için gereken her şey var" dedi.

"Eğer bunu istemiyorsa, onun kararı. Kariyeri biraz farklı ilerleyecek" diyen Kahn, "Şimdi Galatasaray'da kendine yer edindiğinden emin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Sane'yi kadroya almayan Almanya A Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 29 yaşındaki oyuncunun "daha kötü bir lige" transfer olduğunu söylemişti.

Nagelsmann, "Leroy Sane, şu anda Bundesliga ve diğer önemli liglerden biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapmalı. Mucizeler beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. Ondan daha önemli rakamlar bekliyorum. Bu sebeple kadroda yer almıyor" demişti.

