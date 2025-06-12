Sane’yi kaçıran Fener’e Tangocu kanat: Yapılan teklifi açıkladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Sane’yi kaçıran Fener’e Tangocu kanat: Yapılan teklifi açıkladılar

Transferde Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Tomas Cuello'yu gündemine aldı. Fenerbahçe'nin ilk teklifi ortaya çıktı.

Jose Mourinho ile yola devam etme kararı aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sane için girdiği transfer yarışını Galatasaray’a kaybeden Sarı-lacivertliler, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen Tomas Cuello'yle ilgileniyor.

Brezilya basınından Globo, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan teklifi duyurdu. Haberde, Fenerbahçe'nin 8 milyon dolarlık bir teklifte bulunduğu belirtildi. Brezilya ekibinin Cuello'yu transfer edereken yapılan anlaşmadaki taksitleri ödemekte zorlandığı ve finansal olarak zor durumda olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin mali durumu düzeltmek için Cuello’nun satışına sıcak baktığı ifade edildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Tomas Cuello, bu sezon oynadığı 26 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Brezilya'da Athletico ve Bragantino, Arjantin'de ise Atletico Tucuman formasını giydi.

Son Haberler
Son ankette çıkan sonuçlar şaşırttı! Bir parti baraj altında kaldı. Kimse bunu beklemiyordu
Son ankette çıkan sonuçlar şaşırttı! Bir parti baraj altında kaldı. Kimse bunu beklemiyordu
Göztepe Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yollarını ayırdı
Göztepe'den üç veda
Galatasaray tarihindeki 211. yabancı futbolcu Leroy Sane oldu
Galatasaray tarihindeki 211. yabancı futbolcu Leroy Sane oldu
Uzmanı uyardı: Bu şekilde güneşe çıkmayın!
Uzmanı uyardı: Bu şekilde güneşe çıkmayın!
Ahmet Davutoğlu'ndan herkesi şaşırtan anayasa çıkışı!
Ahmet Davutoğlu'ndan herkesi şaşırtan anayasa çıkışı!