Sane’yi kaçıran Fener’e Tangocu kanat: Yapılan teklifi açıkladılar

Jose Mourinho ile yola devam etme kararı aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sane için girdiği transfer yarışını Galatasaray’a kaybeden Sarı-lacivertliler, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen Tomas Cuello'yle ilgileniyor.

Brezilya basınından Globo, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan teklifi duyurdu. Haberde, Fenerbahçe'nin 8 milyon dolarlık bir teklifte bulunduğu belirtildi. Brezilya ekibinin Cuello'yu transfer edereken yapılan anlaşmadaki taksitleri ödemekte zorlandığı ve finansal olarak zor durumda olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin mali durumu düzeltmek için Cuello’nun satışına sıcak baktığı ifade edildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Tomas Cuello, bu sezon oynadığı 26 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Brezilya'da Athletico ve Bragantino, Arjantin'de ise Atletico Tucuman formasını giydi.