Şangay'da kritik denge oyunu: ABD bastırıyor, Avustralya direniyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen altı günlük Şangay ziyaretinde, Tayvan konusunda ülkesinin temkinli ve stratejik belirsizlik ilkesine dayalı tutumunu sürdürdüğünü vurguladı. Financial Times tarafından yayımlanan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın, olası bir Çin-Tayvan çatışmasında Avustralya’nın rolünü netleştirmesini istediği yönündeki haberi, ziyaretin gündemine oturdu.

ŞANGAY ZİYARETİ VE EKONOMİK TEMASLAR

Ziyaretin ilk gününde Şangay Liman Futbol Kulübü oyuncu ve teknik ekibiyle yürüyüş yapan Albanese, basın toplantısında Avustralya turizmini tanıttı. Burada, Tayvan konusunda ABD’nin taleplerine ilişkin soruları yanıtlayan Albanese, "mature conversations" (sağduyulu görüşmeler) şeklinde tanımladığı özel görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Avustralya’nın hem savunma kapasitesini hem de bölgesel ilişkilerini güçlendirme çabasının amacının barışı sağlamak olduğunu söyledi.

STATÜKO VURGUSU VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Albanese, Tayvan konusunda uzun süredir sürdürülen çift partili desteğe sahip mevcut pozisyonun korunduğunu ifade ederek, “statükoda herhangi bir değişiklik istemiyoruz” dedi. Çin Komünist Partisi'nin Tayvan üzerindeki egemenlik iddialarına karşı, adayı hiçbir zaman yönetmediği gerçeğine işaret etti. Pentagon’un AUKUS kapsamında Avustralya ve Japonya’dan beklentilerini artırması, Canberra’da bazı çevrelerce şaşkınlıkla karşılandı.

AUKUS YATIRIMLARI VE TEPKİLER

ABD'li yetkili Elbridge Colby’nin savunma yükünün müttefikler arasında paylaşılması gerektiği yönündeki açıklamaları, Trump dönemi stratejilerinin sürdüğüne işaret ediyor. Albanese, önümüzdeki 10 yılda savunmaya 57 milyar dolar ayıracaklarını, AUKUS kapsamında ABD’de endüstriyel kapasiteye 1 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.

AUKUS'ta krizi: Trump, Avustralya’nın geleceğini tehlikeye atıyor

Birleşik Krallık’ın AUKUS elçisi Sir Stephen Lovegrove ise Batı Avustralya’daki Henderson tersanesine yönelik yatırımların yavaş ilerlediğini belirtti.