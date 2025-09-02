Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi

Kaynak: AA
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde liderler, sonuç bildirisi niteliğindeki "Tiencin Deklarasyonu"nu kabul etti.

Bildiride, dünyada siyasetin, ekonomik durumun ve uluslararası ilişkilerin diğer alanlarının derin ve tarihi dönüşümlerden geçtiği, uluslararası sistemin bir yanda daha adil ve eşit temsile dayalı çok kutuplu bir yöne giderken diğer yanda jeopolitik cepheleşmenin yoğunlaştığı, bunun ŞİÖ bölgesinin ve dünyanın güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturduğu belirtildi.

ABD'de Başkan Donald Trump döneminde tarife artışlarına örtülü bir gönderme yapılan bildiride, küresel ekonominin, özellikle uluslararası ticaretin ve finans piyasalarının bu durumdan ciddi anlamda olumsuz etkilendiği ifade edildi.

