﻿Şanghaya ortaklık demokrasi ve refaha veda demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik" diyor.

16 Eylül'de bu köşede detaylı yazdım. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye 9 ülke'de yalnızca Hindistan'da kısmi demokrasi var. Diğer 8 ülkede demokrasi yoktur. Fredom house; siyasi haklar ve demokratik özgürlükler endeksinde bu 8 ülke ''özgür olmayan ülke'' statüsündedir. Hindistan'da da kast sistemi olduğu için insan hakları konusunda Dünyanın en geri ülkesidir.

Rusya, geçmişte Sovyetler Birliğine dahil ülkeleri sömürdü. Eziyet etti. Kafkasya'da Ahıska Türkleri'ni ve Terekemeleri Sibirya'ya sürdü. Şimdi de bu ülkeleri arka bahçesi olarak görüyor. Demokratik ve bağımsız hareket edenlere saldırıyor. 2008 Güney Osetya savaşını çıkardı. Kazakistan'a silahlı kuvvetler göndererek müdahale etti. Bu günde Gürcistan'ın AB'ye girmesini engelliyor. Kırım'ı ilhak etti. Ukrayna toprakları bizim diyor.

ABD'de, 2016 seçimlerinin Trump lehine Rusya tarafından manüple edildiği iddiaları var. Bu olay acaba Rusya Türkiye'de 2023 seçimlerine de, bilgisayarlara virüs gönderip müdahale edebilir mi? sorusunu akla getiriyor.

Çin etnik temizlik yapıyor, Uygurları ve Kazakları imha ediyor.

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren 22 yaşındaki kadın vefat etti. İran'da seçim var ve fakat kimin aday olacağına mollalar karar veriyor.

Şanghay ülkelerinde halk denetimi olmadığı için dikta rejimleri birbirini korumak için her şeyi yapabilir.

Öte yandan Şanghay ülkeleri içinde gelişmiş ülke yoktur. Türkiye'de bu ülkelerle olan dış ticaretinden zararlı çıkıyor.

Söz gelimi; 2022'nin ilk 7 ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı 62,2 milyar dolar oldu. Bu açığın yüzde 93,4'ünü (58,1 milyar dolarını) Şanghay ülkelerine verdi. Buna karşılık aynı 7 ayda AB ile olan dış ticaretten 7,5 milyar dolar fazla verdik.

AB'den kazanıp, Rusya ve Çin'e veriyoruz.

2021 yılında da Türkiye Rusya'dan 27,5 milyar dolarlık ithalat yaptı, 5 milyar dolarlık ihracat yaptı. 22,5 milyar dolar açık verdik.

Rusya'dan 2021 ithalatımız içinde 23,6 milyar dolar gizli veri olarak geçiyor. Bu kalem enerji ithalatını kapsıyor. Ayrıca Demirçelik, metal eşya, kömür ve kauçuk ithal ediyoruz.

Buna karşılık Rusya'ya, meyve-sebze, giyim eşyası, deniz mahsülü ve plastik eşya ihraç ediyoruz.

Rusya ile olan dış ticaret açığını azaltmanın yolu, doğalgaz fiyatlarını ucuzlatmak olabilir. Türkiye Rusya'dan doğal gazı, daha pahalı alıyor. AB'nin alternatif doğal gaz arayışı ve Rusya'dan gaz ithalatını kesmesi Türkiye için bu imkanı verecektir.

Çin'e ihracatımız; demir ve demir dışı diğer metaller, yaş meyve ve sebze, mobilya kağıt ve orman ürünleridir. İthalatımız ise; elektronik ve elektrikli aletler, gemi ve deniz araçları, mobilya, tekstil, kauçuk eşya, bisiklet gibi, önemli kısmı Türkiye'de üretilen mallardır.

Eğer Çin'den ithalata kota ve vergi getirirsek, Rusya ile gaz fiyatlarını ayarlarsak, dış ticaret açığımız yarı yarıya düşer.

Özetle; Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olması eksen değişikliği demektir. Dahası çok şaibe barındırıyor. Buna siyasi iktidar karar veremez. Halk oylaması ile halkın karar vermesi gerekir.