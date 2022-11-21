SPK'nın geçtiğimiz hafta bülteninde Sanica Isı halka arz talep toplama tarihleri duyurulmuştu. Sanica Isı şirketinin halka arz haberlerinin ardından Sanica Isı’ya ilişkin pek çok konu merak ediliyor. Peki, Sanica halka arz sonuçları belli oldu mu? Sanica halka arz büyüklüğü kaç TL?

Halka arzı duyurulan Sanica Isı pek çok yatırımcının gündeminde yer alıyor. Sanica Isı adına yapılan açıklamada şirketin halka arz büyüklüğü 801,2 milyon TL olarak kaydedildi. Sanica Isı için halka arza büyüklüğün 10,9 katı talep geldi.

Sanica Isı adına yapılan açıklama şöyle oldu;

"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Sanica Isı Sanayi A.Ş. ("Sanica Isı") paylarının halka arzında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 40.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Sanica Isı paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 9,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,4 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,9 katı talep toplanmıştır."

Sanica Isı'nın 801.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 166.571 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 121 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 166.700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir."

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."