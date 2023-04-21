Saniyede kaç kişi sigara yüzünden ölüyor

Tütün ve tütün mamulleri kullanımının dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi toplum sağlığı tehditlerinden biri olduğuna dikkat eçeken Dr. Elif Altuğ; Sigaranın içeriğinde 2 bini zehirleyici, 70’i kanser yapıcı özelliğe sahip 7 bin madde olduğunu söyledi.

Altuğ, “Nikotin tek başına içilen tütünün bağımlılık yapmasından sorumludur. Sonuç olarak, sigara etkili, bağımlılık yaratan, zehirli ve kanserojen bir maddedir. Sigara alışkanlığı edinmek için nikotin bağımlılığının doğal seyrini tamamlamak yeterlidir. Kişi ilk sigarayı içer. Tekrarlanan düzensiz kullanımlardan sonra nikotin kan düzeyinin korunabilmesi için günlük kullanıma başlar. Günde 1-2 sigaradan 15-20 adete çıkar. Sonunda 2-3 yıl içinde düzenli, günlük ve nikotin gereksinimine göre hayatın düzenlendiği alışkanlık başlar” şeklinde konuştu.

ALIŞKANLIK NE ZAMAN DAHA ÇOK BAŞLIYOR

Sigara içme alışkanlığının ortalama 13 ila 19 yaşları arasında başladığını vurgulayan Altuğ, düzenli tütün kullanımının 18-24 yaş aralığında geliştiğini ve 18 yaşa gelindiğinde her 3 kişiden 1’inin her gün bir tütün ürünü kullanır hale geldiğinin alını çizdi ve sözlerine şunları ekledi:

“Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan sigaradan arınmak zor gibi gelse de imkânsız değildir. Sigarayı bıraktıktan sonra neler şunlar yaşanır:

İlk yarım saatte kalp atım hızı düşer

2 hafta içinde kalp krizi riski azalır

6 ay içinde nefes darlığı ve öksürük kaybolur

10 yıl içinde akciğer kanseri riski geriler.”