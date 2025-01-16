Saniyeler içinde tansiyonu düzenliyor! Uzmanlardan kritik öneriler

Düzenleme: Seçil Kılıç
Saniyeler içinde tansiyonu düzenliyor! Uzmanlardan kritik öneriler

Pekmez, yüzyıllardır geleneksel mutfaklarımızda yerini almış ve birçok sağlık faydası ile tanınan bir gıda maddesi. Özellikle demir ve kalsiyum açısından zengin olan pekmez, sadece tatlı bir lezzet kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda kemik sağlığını destekler, kansızlıkla mücadele eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak pekmez tüketiminin, doğru şekilde yapılması gerektiği de uzmanlar tarafından vurgulandı.

Pekmez, içeriğindeki yüksek demir miktarı sayesinde kansızlık (anemi) tedavisinde önemli bir rol oynar. Demir, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için temel bir bileşen.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Thompson,, "Pekmez, vücuda demir sağlayarak kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır. Bu, özellikle kansızlık sorunu yaşayan bireyler için mükemmel bir doğal çözümdür. Pekmezdeki demir, vücuda hızla karışır ve kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak genel sağlığı iyileştirir" dedi.

pekmez-cesitleri-1.jpg
Pekmez

Pekmez, kan dolaşımını hızlandırarak, damarları besler ve kanın pıhtılaşma süreçlerini düzenler. Bu durum, aynı zamanda tansiyonun sabitlenmesine yardımcı olabilir.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Lisa Jones, "Pekmez, içerdiği kalsiyum ve magnezyum ile kan damarlarını güçlendirir ve tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını destekler. Tansiyonunuzu sabitlemek ve sağlıklı bir kalp fonksiyonu için pekmez ideal bir katkıdır" şeklinde açıkladı.

Her baş dönmesi tansiyon kaynaklı olmayabilir! Uzmanlar anlattıHer baş dönmesi tansiyon kaynaklı olmayabilir! Uzmanlar anlattı

Pekmez, kemik sağlığını güçlendirmek için önemli bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki kalsiyum, kemiklerin daha güçlü olmasına yardımcı olur ve osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunur.

Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Emily Roberts, "Pekmezdeki kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik erimesi gibi hastalıkların riskini azaltır. Aynı zamanda diş sağlığı için de faydalıdır" dedi.

pekmez-nedir.webp
Pekmez

Pekmez, bağışıklık sistemini güçlendiren bir başka önemli özelliğe sahip. Pekmezdeki antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak hastalıklara karşı koruma sağlar.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Michael Harris, "Pekmez, bağışıklık sistemini destekleyen vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle kış aylarında, vücudu enfeksiyonlardan korumak için pekmez harika bir doğal yardımcıdır" açıklamasında bulundu.

Kırmızı pancarın faydaları saymakla bitmiyor! Tansiyonu düşürüyor, kanserden koruyorKırmızı pancarın faydaları saymakla bitmiyor! Tansiyonu düşürüyor, kanserden koruyor

Pekmez, sağlığa birçok fayda sağlasa da, bazı durumlarda dikkatli kullanılmalı.

Endokrinoloji uzmanı Dr. Jane Miller, "Pekmez yüksek kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir. Ayrıca, şeker hastalığı olan bireylerin pekmez tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir" uyarısında bulundu.

Son Haberler
Kalecik Köyü'nde kış mesaisi
Kalecik Köyü'nde kış mesaisi
Diyabetin sessiz belirtisi! Ayaklarda bu oluyorsa dikkat! Şekeriniz fırlamış olabilir
Diyabetin sessiz belirtisi! Ayaklarda bu oluyorsa dikkat! Şekeriniz fırlamış olabilir
Galatasaray rotasını Brezilyalı golcüye çevirdi
Galatasaray rotasını Brezilyalı golcüye çevirdi
Donan göl böyle değerlendirildi
Donan göl böyle değerlendirildi
2024 Türkiye'nin en sıcak yılı oldu! İşte zirvede olan il...
2024 Türkiye'nin en sıcak yılı oldu! İşte zirvede olan il...