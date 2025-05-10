Saniyenin ölüm anı kask kamerasında

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın, beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. hakimiyetindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

aw451528-06.jpg

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

s1.jpg

Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntü, beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesiliyor.

aw451528-01.jpg

aw451528-02.jpg

aw451528-03.jpg

aw451528-04.jpg

Son Haberler
Bebek ve asker katilleri için siyaset yolu açılacak! Yandaş kalem yazdı… Bahçeli ve Erdoğan’ın Türkiye’ye eseri…
Bebek ve asker katilleri için siyaset yolu açılacak! Yandaş kalem yazdı… Bahçeli ve Erdoğan’ın Türkiye’ye eseri…
Kağıt toplayıcı çöpün içinde 200 bin liralık poşet buldu
Kağıt toplayıcı çöpün içinde 200 bin liralık poşet buldu
Ahşap yangında küle öndü!
Ahşap yangında küle öndü!
Milyarlık arabayı tankla ezdi! Tankla gelen mesaj
Milyarlık arabayı tankla ezdi! Tankla gelen mesaj
İki ilde kaçak göçmenlere operasyon!
İki ilde kaçak göçmenlere operasyon!