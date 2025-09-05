Şanlıtürk: Bağımsızlık meşalesi Sivas’ta yakıldı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ



Milletvekili Şanlıtürk, yayınladığı mesajda; “106 Yıl Önce Bugün Sivas'ta, Türk Milletinin Bağımsızlık Meşalesini Yakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah Arkadaşlarını Rahmet ve Minnetle Anıyorum” dedi.

“MİLLETİN AZMİ TAMİM VE TEMİN EDİLDİ”

Şanlıtürk, mesajının devamında; "Tertemiz şehit kanlarıyla yoğrulmuş kutlu vatan topraklarında varlık haklarımızın, varoluş hakikatimizin mücadelesini korkusuzca vere vere bugünlere geldik. Tarih boyunca zulme rıza göstermedik, zalimlere göz açtırmadık, zora düşülse de zaafa düşmedik.

Ağır saldırıların içinden çıkarak, barbar kuşatmaları parçalayarak, en müşkül zamanlarda bile olağanüstü diriliş ruhu göstererek kefenleri yırtmıştık. 4 Eylül 1919 Perşembe saat 14.00'de 38 delegeyle toplanan Sivas Kongresi yedi düvele meydan okumasıyla, İstiklal Savaşı'nın adeta ilanı olmasıyla, esarete ve erimeye karşı çıkmasıyla elbette Türk tarihindeki müstesna yerini almış, milletin azmini tamim ve temin etmiştir.

“SÖMÜRGE PERDESİ İNDİRİLDİ”

Sivas Kongresi'nde yükselen irade sayesinde, istikbalin önüne çekilen sömürge perdesinin indirildiğini, kırılan umutların tazelendiğini, azalan heyecanların tahkim edildiğini, azgınlaşan hezimetlerin tasfiyesine baş koyuldu.

Milli Mücadele'nin ruh kökünü arayanlar, kurtuluş fikrimizin kuvveden fiile, duygudan şuura nasıl ulaştığını görmek isteyenler, Sivas Kongresi'nin muhterem ve muteber sonuçlarına dikkatle kafa yormalı, sahnelenen diplomatik ve siyasi ustalıkları özenle, önemle yorumlamalıdır. Sivas Kongresi denildiği zaman akıllara en fazla gelen hususlardan birisi hiç kuşku yok ki, manda ve himayenin reddidir.

“İSTİKLAL SANCAĞI ALTINDA TOPLANMANIN CESARETİ”

Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Sivas Kongresi'nin 106. yıldönümünü hürmetle anıyorum. Aziz Atatürk'e, kahraman şehitlerimize, Milli Mücadele'yi fedakarca yerine getiren Türk milletinin asil evlatlarına Allah'tan rahmet diliyor, Türkiye'nin sonsuza kadar yaşayacağını inançla ifade ediyorum.

Mücadele ya başarılı olmazsa diyenlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cevabını ikazen hatırlatıyorum. 'Ya başarılı olamazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Binaenaleyh, millet hayatta kaldıkça ve fedakarca teşebbüsüne devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz” diye konuştu.