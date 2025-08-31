Şanlıtürk: Balıkçıların rızıklarının peşinde!

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ



Milletvekili Şanlıtürk, yaptığı açıklamada; "Ordumuzda 460 ruhsatlı teknemiz Vira Bismillah diyerek denize açılıyor. Balıkçılık önem verdiğimiz bir sektördür. Dolayısıyla Ordu Nüfusuna kayıtlı 7 Bin 500 evladımız da ülke genelinde çeşitli teknelerde çalışarak rızıklarını temin ediyorlar.



Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında ve sürdürülmesinde sayısız faydaları olan su ürünlerini, bu sezonda da halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz" dedi.



“YASAKLARA MUTLAKA UYULMALI!”



Şanlıtürk, açıklamasının devamında ise, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak bütün balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı ve bütün işlerinin rast gittiği bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz.



Sonuçta, denizden geçimini sağlayan insanların kazançları azalmakta ve bitmektedir. Bu nedenle balıkçılığımızın kalkınabilmesi için özellikle düzenli, dengeli bir avcılık yapılmalı; zaman, yer, ağ ve boy yasaklarına mutlaka uyulmalıdır.



“BALIKÇI KARDEŞLERİMİZ RIZIKLARININ PEŞİNE DÜŞECEK”



Balıkçılarımız sezona başlayacak. Balıkçı kardeşlerimizde sonuna kadar rızkımızın peşine düşecekler. Karadeniz’de, hamsi avının geçen sezona göre daha erken başlayabileceğini istavrit ve hamsinin erken başlayacağını ümit ediyoruz. Vatandaşların bu sezon bol miktarda hamsi tüketebileceklerini arzu ediyoruz.



Yeni sezon için balık ağlarımızın hazır hale getirilmesi ve sorunsuz bir şekilde denize açılacak olan balıkçı kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. 1 Eylül'de denize çıkarak ilk avımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah hamsiden, istavritten ve palamuttan yana mutlu oluruz" diye konuştu.



“VİRA BİSMİLLAH”



Balıkçıların her zaman sorun ve taleplerinin arkasında olacaklarını ve bu taleplerinde sürekli takipçisi olmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Şanlıtürk, “Vira bismillah” dedi.



BALIKÇI ESNAFI SIKI TAKİBİNDE



MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, göreve geldiği ilk günden bu yana Ordu’daki balıkçı barınaklarının yetersizliği, mendireklerin eksiklikleri ve barınakların temizlenmesi konusunda önemli çalışmalara imza atması ile biliniyor.



Bakanlığa da defaten çağrılarda bulunan Milletvekili Şanlıtürk, bu sene de Ulaştırma Bakanlığı’na çağrıda bulunarak bölgedeki tarama gemisinin Gülyalı, Altınordu ilçesi Kumbaşı, Perşembe ilçesi Kacalı, Kışlaönü, Medreseönü ve Ünye’deki barınakların temizliği için gönderilmesini talep etmişti.