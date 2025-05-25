Şanlıtürk: birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Ali Yazan /Ordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TBMM’de ki yoğun mesaisinin ardından geldiği memleketi Ordu’da ilçe ziyaretlerine devam etti. Milletvekili Şanlıtürk, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldikten sonra da esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti.

Çamaş İlçe programını değerlendiren Şanlıtürk; “İl Başkanımız Sayın Mehmet Özçelik, İl Sekreterimiz Sayın Doğukan Ak, KAÇEP İl Başkanımız Sayın İrem Gürsoy Yıldız, İlçe Başkanımız Sayın Cahit Çetin, Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Sünni ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte; İlçemizle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdik, kıymetli muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Çamaş’ımızın gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çamaş İlçesi Örmeli Mahallesinden Ahmet Ali Uygun'un kıymetli eşinin cenaze merasimine de katılan Şanlıtürk, Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Çamaş ilçe programının ardından beraberinde ki heyetle birlikte Çatalpınar’a geçen Milletvekili Şanlıtürk, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip talepleri dinledi ve “Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin” temennisinde bulundu.

ÇATALPINAR MUHTARLAR TOPLANTISI

Çatalpınar’da muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Şanlıtürk; “İlçemizle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdik, kıymetli muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Çatalpınar'ımızın gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÇATALPINAR SANAYİ SİTESİ

Muhtarlar toplantısının ardından Çatalpınar Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Murat Tiken ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Şanlıtürk, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için başkan Murat Tiken’e teşekkür etti.

MHP ORDU İL BAŞKANLIĞI

Haftanın son iş gününü parti binasına geçerek Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Milletvekili Şanlıtürk, burada yaptığı değerlendirmede; “İl Başkanımız Sn. Mehmet Özçelik ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.

Mecliste yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. İlimizde yapılması gereken çalışmaları istişare ettik. Alınan kararların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hafta sonunda ise rotayı Kabataş ve Aybastı ilçelerine çeviren Milletvekili Şanlıtürk, İl Sekreteri Doğukan Ak, KAÇEP Başkanı İrem Gürsoy Yıldız, İlçe Başkanı Ali Bozkurt, İl Başkan Yardımcısı Erol Güreşçi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte; vatandaşlar ve Esnaflarımızla bir araya gelerek, talep ve beklentilere kulak verip çözümler için notlar aldı.

MHP KABATAŞ İLÇE BAŞKANLIĞI

Şanlıtürk, beraberindeki heyetle birlikte Belen, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Sayın Murat Bozkurt ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte; MHP Kabataş İlçe Başkanlığına geçerek İlçemizle ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan istişarelerin ardından Milletvekili Şanlıtürk, “Kabataş’ımızın gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye de konuştu.

AK PARTİ KABATAŞ İLÇE BAŞKANLIĞI

Şanlıtürk, ilçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte; Cumhur İttifakı ortağı AK Parti İlçe Başkanı Necat Bozkurt, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Rabia Sultan Belen ve AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mehmet Coşkun’u ziyaret etti.

Kabataş’ımızın gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyerek Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için AK Parti heyetine teşekkür eden Milletvekili Şanlıtürk, buradan da Aybastı İlçesine geçerek temaslarını sürdürdü.

AYBASTI İLÇESİ MUHTARLAR TOPLANTISI

Şanlıtürk, Aybastı’da İlçe ile ilgili muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi, muhtarların taleplerini dinledi. Aybastı’mızın gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyen Şanlıtürk, ilçede gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.