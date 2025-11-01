Ali Yazan/ Ordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Zirai Don ödemelerinin saat 18.00’den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Zirai don ödemeleri sürecini yakından takip ettiklerini belirten Milletvekili Şanlıtürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Şanlıtürk, ödemelerle ilgili yaptığı açıklamada; “Ordulu fındık üreticilerimizin Zirai Don alacakları için; 3 milyar 183 milyon 094 bin TL Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından Tarım ve Orman Bakanlığımıza aktarılmıştır. Zirai Don ödemeleri saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır” dedi.



“ÇİFTÇİLERİMİZ BU DESTEK İLE BİR MİKTAR RAHATLAYACAK”

Milletvekili Şanlıtürk, açıklamasının devamında ise; “Ordu genelinde dönüm başına 4.200 TL olarak yapılacak bu ödemeler, yarından itibaren ATM’lerden, pazartesi günü itibarıyla ise ilgili banka şubelerinden çekilebilecektir.

Zirai don nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerimiz için bu destek bir miktar rahatlama sağlayacaktır. Ürünümüze küsmeden, yeniden üretmek için gayret gösterecek; bahçelerimizi gelecek yıla hazırlayarak 2026 hasat döneminde en yüksek verimi elde edeceğimize inanıyorum.

Ayrıca, üreticilerimizin kullanmış olduğu zirai kredilerin gelecek hasat sezonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesi talebimizi de ilgili makamlara ilettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu talebin hayata geçmesi halinde çiftçimiz biraz daha nefes alacaktır.

Bu vesileyle, vermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ediyorum.

Tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Allah, milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin” diye konuştu.