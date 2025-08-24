Şanlıtürk’ten “Tokat” teşekkürü!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, partisi tarafından Tokat’ta düzenlenen “Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temalı toplantıya Ordu’dan katılım sağlayarak destek veren herkese şükranlarını sunarak teşekkür etti.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

9 Bölge 81 ilin katılım sağladığı toplantıların 3. Ayağı Tokat’ın ev sahipliğinde, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat’tan gelen parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Ordu’da, Sivil Toplum Kuruluşlarını Tokat’a davet eden Milletvekili Şanlıtürk, bu davetin karşılığını fazlasıyla aldıklarını belirterek, kazanan tarafın Türkiye olacağını söyledi.

Toplantıya, Ordu’dan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe başkanları, KAÇEP Ordu İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Borsalar, Odalar, Ziraat Odaları, Muhtarlar, Ülkü Ocakları, parti teşkilatı yönetim ve üye organlarının yanı sıra çok sayıda da vatandaş katılarak destek verdiler.

Toplantının ardından ilim ve irfan yuvası olan Tokat’ta beraberinde ki heyetle bir takım ziyaretler gerçekleştiren Milletvekili Şanlıtürk, yaptığı açıklamada; “Ecdadımızın Anadolu’ya mührünü vurduğu, tarihimizin ve kültürümüzün izlerini taşıyan; buram buram Türk ve medeniyet kokan, ilim ve irfan yuvası olan kadim eserlerin bir kısmını heyetimizle birlikte ziyaret ettik.

Bu coğrafyayı bizlere vatan kılan, koruyup bu günlere ulaştıran tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Bizim de en büyük gayretimiz; bu tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak, ülkemizi devlet ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, bölgemizde ve dünyada lider bir ülke konumuna taşımaktır. İnşallah, milletimizin azmi ve iradesiyle “Terörsüz Türkiye” hedefi mutlaka gerçekleşecektir” dedi.

