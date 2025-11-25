Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada 1 zabıt katibi yaralandı. Yaralanan zabıt katibi hastaneye kaldırıldı.

Patlama ile birlikte adliye binası tamamen boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlama ile birlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.

Adli emanette bulunan elektronik cihazın infilak etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bacağından yaralanan zabıta katibi Mehmet Tolga Habiboğlu’nun tedavisi sürüyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI: 1 PERSONEL YARALANDI

Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi görüşmeleri sürerken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın sorusu üzerine Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, patlamanın emanet biriminde meydana geldiğini belirterek, "Saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş. Bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmış. Bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ailesine, çalışan tüm personele geçmiş olsun" dedi.

