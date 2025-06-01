Şanlıurfa akın akın Ebru Yaşar konserine gitti! Sahneye öyle bir çıktı ki... Hayranları bir kez daha hayran kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa akın akın Ebru Yaşar konserine gitti! Sahneye öyle bir çıktı ki... Hayranları bir kez daha hayran kaldı

Şanlıurfalılar akın akın Ebru Yaşar konserine gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle sahneye çıkan Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı "Affet" ortalığı yaktı geçti.

Güzelliği ve sesiyle herkesi büyüleyen Ebru Yaşar, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.

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BURASI BAŞKA BİR MEMLEKET

Başına taktığı puşi ile sahneye çıkan Yaşar yaptığı konuşmada, “Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz” dedi.

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YENİ ŞARKISI "AFFET" BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı “Affet”in yanı sıra; “Cumartesi”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar’ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.

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"URFALIYAM EZELDEN"

Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği “Urfalıyam Ezelden” ve “Urfa’nın Etrafı” yorumlarıyla büyük alkış aldı.

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