Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Mülkiyetleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Eyüp Nebi Sabır Evleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İli
İlçesi
Mahallesi
Ada
Parsel
Arsa
Yüzölçümü
Yapı Yüzölçümü Brüt (m²)
Muhammen
Geçici Teminat
İhale Tarihi
İhale Saati
(m²)
Bedeli (TL)
Miktarı (TL) (%3)
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
1
2.190,91
121,88
1.388.182,00
41.646,00
07/11/2024
11:00
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
2
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:05
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
3
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:10
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
4
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:15
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
5
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:20
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
6
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:25
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
7
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:30
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
8
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:35
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
9
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:40
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
10
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:45
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
11
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
11:50
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
12
1.499,24
121,88
1.049.848,00
31.496,00
07/11/2024
11:55
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
13
1.646,23
121,88
1.279.246,00
38.378,00
07/11/2024
12:00
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
14
1.645,48
121,88
1.229.096,00
36.873,00
07/11/2024
12:05
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
15
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:10
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
16
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:15
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
18
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:20
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
19
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:25
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
20
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:30
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
21
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:35
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
22
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:40
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
23
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:45
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
24
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:50
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
25
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
07/11/2024
12:55
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
160
26
1.712,54
121,88
1.092.508,00
32.776,00
07/11/2024
13:00
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
1
1.871,51
121,88
1.324.302,00
39.730,00
14/11/2024
11:00
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
2
1.500,15
121,88
1.200.030,00
36.001,00
14/11/2024
11:05
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
3
1.499,65
121,88
1.199.930,00
35.998,00
14/11/2024
11:10
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
4
1.500,15
121,88
1.200.030,00
36.001,00
14/11/2024
11:15
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
5
1.500,00
121,88
1.200.000,00
36.000,00
14/11/2024
11:20
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
6
1.567,47
121,88
1.213.494,00
36.405,00
14/11/2024
11:25
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
162
7
2.118,96
121,88
1.373.792,00
41.214,00
14/11/2024
11:30
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
163
2
1.500,03
121,88
1.050.006,00
31.501,00
14/11/2024
11:35
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
163
3
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
14/11/2024
11:40
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
163
4
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
14/11/2024
11:45
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
163
5
1.499,98
121,88
1.049.996,00
31.500,00
14/11/2024
11:50
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
163
6
1.500,20
121,88
1.150.040,00
34.502,00
14/11/2024
11:55
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
1
1.519,98
121,88
1.203.996,00
36.120,00
21/11/2024
11:00
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
2
1.519,99
121,88
1.053.998,00
31.620,00
21/11/2024
11:05
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
3
1.519,99
121,88
1.053.998,00
31.620,00
21/11/2024
11:10
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
4
1.519,98
121,88
1.053.996,00
31.620,00
21/11/2024
11:15
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
5
1.540,54
121,88
1.058.108,00
31.744,00
21/11/2024
11:20
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
6
1.519,98
121,88
1.053.996,00
31.620,00
21/11/2024
11:25
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
7
1.519,98
121,88
1.053.996,00
31.620,00
21/11/2024
11:30
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
8
1.519,99
121,88
1.053.998,00
31.620,00
21/11/2024
11:35
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
9
1.519,99
121,88
1.053.998,00
31.620,00
21/11/2024
11:40
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
169
10
1.519,98
121,88
1.203.996,00
36.120,00
21/11/2024
11:45
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
170
1
1.546,45
121,88
1.059.290,00
31.779,00
21/11/2024
11:50
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
170
2
1.519,95
121,88
1.053.990,00
31.620,00
21/11/2024
11:55
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
171
1
1.519,94
121,88
1.053.988,00
31.620,00
28/11/2024
11:00
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
171
2
1.625,33
121,88
1.175.066,00
35.252,00
28/11/2024
11:05
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
1
1.519,98
121,88
1.203.996,00
36.120,00
28/11/2024
11:10
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
2
1.519,99
121,88
1.053.998,00
31.620,00
28/11/2024
11:15
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
3
1.519,99
121,88
1.053.998,00
31.620,00
28/11/2024
11:20
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
4
1.519,98
121,88
1.053.996,00
31.620,00
28/11/2024
11:25
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
5
1.519,98
121,88
1.053.996,00
31.620,00
28/11/2024
11:30
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
6
1.625,37
121,88
1.075.074,00
32.253,00
28/11/2024
11:35
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
7
1.625,06
121,88
1.075.012,00
32.251,00
28/11/2024
11:40
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
8
1.625,07
121,88
1.075.014,00
32.251,00
28/11/2024
11:45
Şanlıurfa
Viranşehir
EyüpNebi
172
9
1.625,04
121,88
1.075.008,00
32.251,00
28/11/2024
11:50
2- İhale 07/11/2024, 14/11/2024, 21/11/2024 ve 28/11/2024 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 3000-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m)İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının alıcıya veya vekiline tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harç vb. diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. Satışı yapılan gayrimenkulün satış bedelinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tamamının ödenmesinden sonra alıcı adına tapu devri yapılacaktır.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
Vergi No: 7880051454
İban No: TR170001002266356156335174
9-07/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 06/11/2024, 14/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 13/11/2024, 21/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 20/11/2024 ve 28/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 27/11/2024 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 3185100 Dahili 1736 Faks : 0 414 313 0649
www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr
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