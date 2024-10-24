Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 / 00:01

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Mülkiyetleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Eyüp Nebi Sabır Evleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Arsa Yüzölçümü Yapı Yüzölçümü Brüt (m²) Muhammen Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati (m²) Bedeli (TL) Miktarı (TL) (%3) Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 1 2.190,91 121,88 1.388.182,00 41.646,00 07/11/2024 11:00 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 2 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:05 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 3 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:10 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 4 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:15 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 5 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:20 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 6 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:25 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 7 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:30 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 8 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:35 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 9 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:40 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 10 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:45 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 11 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 11:50 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 12 1.499,24 121,88 1.049.848,00 31.496,00 07/11/2024 11:55 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 13 1.646,23 121,88 1.279.246,00 38.378,00 07/11/2024 12:00 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 14 1.645,48 121,88 1.229.096,00 36.873,00 07/11/2024 12:05 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 15 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:10 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 16 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:15 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 18 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:20 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 19 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:25 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 20 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:30 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 21 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:35 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 22 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:40 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 23 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:45 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 24 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:50 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 25 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 07/11/2024 12:55 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 160 26 1.712,54 121,88 1.092.508,00 32.776,00 07/11/2024 13:00 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 1 1.871,51 121,88 1.324.302,00 39.730,00 14/11/2024 11:00 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 2 1.500,15 121,88 1.200.030,00 36.001,00 14/11/2024 11:05 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 3 1.499,65 121,88 1.199.930,00 35.998,00 14/11/2024 11:10 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 4 1.500,15 121,88 1.200.030,00 36.001,00 14/11/2024 11:15 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 5 1.500,00 121,88 1.200.000,00 36.000,00 14/11/2024 11:20 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 6 1.567,47 121,88 1.213.494,00 36.405,00 14/11/2024 11:25 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 162 7 2.118,96 121,88 1.373.792,00 41.214,00 14/11/2024 11:30 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 163 2 1.500,03 121,88 1.050.006,00 31.501,00 14/11/2024 11:35 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 163 3 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 14/11/2024 11:40 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 163 4 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 14/11/2024 11:45 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 163 5 1.499,98 121,88 1.049.996,00 31.500,00 14/11/2024 11:50 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 163 6 1.500,20 121,88 1.150.040,00 34.502,00 14/11/2024 11:55 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 1 1.519,98 121,88 1.203.996,00 36.120,00 21/11/2024 11:00 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 2 1.519,99 121,88 1.053.998,00 31.620,00 21/11/2024 11:05 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 3 1.519,99 121,88 1.053.998,00 31.620,00 21/11/2024 11:10 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 4 1.519,98 121,88 1.053.996,00 31.620,00 21/11/2024 11:15 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 5 1.540,54 121,88 1.058.108,00 31.744,00 21/11/2024 11:20 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 6 1.519,98 121,88 1.053.996,00 31.620,00 21/11/2024 11:25 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 7 1.519,98 121,88 1.053.996,00 31.620,00 21/11/2024 11:30 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 8 1.519,99 121,88 1.053.998,00 31.620,00 21/11/2024 11:35 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 9 1.519,99 121,88 1.053.998,00 31.620,00 21/11/2024 11:40 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 169 10 1.519,98 121,88 1.203.996,00 36.120,00 21/11/2024 11:45 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 170 1 1.546,45 121,88 1.059.290,00 31.779,00 21/11/2024 11:50 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 170 2 1.519,95 121,88 1.053.990,00 31.620,00 21/11/2024 11:55 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 171 1 1.519,94 121,88 1.053.988,00 31.620,00 28/11/2024 11:00 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 171 2 1.625,33 121,88 1.175.066,00 35.252,00 28/11/2024 11:05 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 1 1.519,98 121,88 1.203.996,00 36.120,00 28/11/2024 11:10 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 2 1.519,99 121,88 1.053.998,00 31.620,00 28/11/2024 11:15 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 3 1.519,99 121,88 1.053.998,00 31.620,00 28/11/2024 11:20 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 4 1.519,98 121,88 1.053.996,00 31.620,00 28/11/2024 11:25 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 5 1.519,98 121,88 1.053.996,00 31.620,00 28/11/2024 11:30 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 6 1.625,37 121,88 1.075.074,00 32.253,00 28/11/2024 11:35 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 7 1.625,06 121,88 1.075.012,00 32.251,00 28/11/2024 11:40 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 8 1.625,07 121,88 1.075.014,00 32.251,00 28/11/2024 11:45 Şanlıurfa Viranşehir EyüpNebi 172 9 1.625,04 121,88 1.075.008,00 32.251,00 28/11/2024 11:50

2- İhale 07/11/2024, 14/11/2024, 21/11/2024 ve 28/11/2024 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 3000-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

m)İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının alıcıya veya vekiline tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harç vb. diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. Satışı yapılan gayrimenkulün satış bedelinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tamamının ödenmesinden sonra alıcı adına tapu devri yapılacaktır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi

Vergi No: 7880051454

İban No: TR170001002266356156335174

9-07/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 06/11/2024, 14/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 13/11/2024, 21/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 20/11/2024 ve 28/11/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 27/11/2024 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 3185100 Dahili 1736 Faks : 0 414 313 0649

www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr