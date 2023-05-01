ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜZELTME İLANI

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2023 / 00:01

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda reklam amaçlı yeni kent mobilyalarının yaptırılması ve var olanlarla birlikte 10 (on) yıl süre ile kiralanması ve işletilmesi işi’’ olarak işletilmek üzere kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ihale edilecektir.

Düzeltme İlanı:

l)Yeterlilik için gerekli belgeler:

İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak (Billboard, Clp, Otobüs Durağı, Kuleboard, Megaboard, Megaliht) en az

2 (iki) Büyükşehir belediyesinden (iştirakleri dahil) son 5 yıl içerisinde en az 4 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapıp halen devam etmekte olduğuna dair ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Söz konusu illerden en az birisinin 2022 yılı nüfusunun 1.750.000’den az olmaması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait 3 (üç) yıllık ortalama cirosunun en az 12.500.000,00TL (onikimilyonbeşyüzbin TL) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu iş ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelerden (iştirakleri dahil) tek bir kuruma veya kuruluşa her bir yıla ait (2020-2021-2022) ayrı ayrı KDV hariç en az 3.000.000,00TL (ÜçMilyonTürkLirası) iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri ibraz edilecektir. İlgili ciro ve iş deneyim şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

İstekliler en az 10.000.000,00TL (OnMilyonTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

İhaleye katılacak olan firmalar, ihaleden bir iş günü önce saat 15:00’e kadar, yeterlilik incelemesine tabi tutulmak üzere işbu şartnamede belirtilen 1 adet çift yüzlü dijital clp, 1 adet otobüs durağı, 1 adet ışıklı billboard, 1 adet lightbox, ürünlerinden belirtilen dokümanları ve ihaleye çıkartılan ünitelerden Yeni birer adet numuneyi, Encümen tarafından uygun görülen alanda çalışır vaziyette, teslim saati belirtilmiş “Ünite Teşhir Belgesi” ile Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi, 720.Sokakta bulunan Belsan Garajında teşhir edeceklerdir.

Sunulan dokümanlar şartname hususları yönünden, numune ürünler de kalite ve estetik yönlerince Yeterlilik Komisyonu tarafından değerlendirilecek, sunduğu evraklar şartname hükümlerini sağlayan ve aynı zamanda ihale teknik şartnamesine uygun ürün örneklerini getiren firmalar ihaleye girebileceklerdir.

