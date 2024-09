Şanlıurfa Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Taşınırmal/Taşınmazmal Satış İlanı

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

ŞANLIURFA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINIRMAL/TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI

(Milli Emlak Müdürlüğü)



TABLO 1- SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m2) Hazine Payı (m2) İmar Durumu Fiili Durumu Muhammen Bedel (TL-) Geçici Teminat Bedeli (TL-) İhale Tarihi İhale Saati

1

63010113576

Şanlıurfa

Haliliye

Gülveren

218

1

Arsa

2.333,54

2.333,54 Ticari Tesis Alanı Boş ve İşgalsizdir

5.250.465,00

1.312.616,25

08.10.2024

10:00

TABLO 2- SATIŞA KONU TAŞINIRMALIN



Sıra No



Cinsi



Tahmini Miktar



Kilogram Fiyatı (TL-)

Tahmini Satış Bedeli (TL-) Geçici Teminat Bedeli (TL-)

İhale Tarihi

İhale Saati Bulunduğu Yer

1 2.540 adet Hurda

Motosiklet

150.000 kg

15,00 TL/Kg

2.250.000.00

675.000,00

08.10.2024

11:00 Divanlı (777 adet), Budak (1.238 adet) ve Ahmet Demir (525 adet) Yediemin otoparkları

AÇIKLAMA:

1- Yukarıda Tablo 1’de özellikleri yazılı 1 (bir) adet taşınmaz ile Tablo 2’de özellikleri yazılı taşınırmalların (2.540 adet hurda motosiklet) satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi 71. Cadde (Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi) 7062. Sokak No:2, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1, 131 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dâhilinde Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları; Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecektir) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Mevduat veya Katılım Bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair belgenin ibrazı zorunludur. 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü) tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Müşteriden satış bedeli haricinde katma değer vergisi, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6- 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorgulama sonrası ihale üzerinde kalması halinde iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.

7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar kısmı için yüzde bir; 5 milyon TL'den 10 milyon-TL'ye kadar olan kısmı için binde beş; 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

8- Hurda motosikletler KDV'den muaf olup, ihale bedeli üzerinden damga vergisi alınacaktır.

9- Hurda motosikletlerin ihalesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılan 2872 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereğince ''Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri'' konulu geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisans almış tesisler ile gerçek ve tüzel kişiler girebileceklerdir. Satışı yapılacak araçlar Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemleri yapılamaz. Hurda araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Araçların trafiğe çıkarılması durumunda İdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak olup, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali sorumluluktan alıcı mesul olacaktır.

10- Hurda motosikletlerin satış bedeli ihale bedeli üzerinden peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca yapılacak tartı neticesinde çıkan farkın bedeli ayrıca hesaplanıp peşin olarak alınacaktır.

11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

12- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://sanliurfa.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.



İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089965