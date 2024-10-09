Şanlıurfa Ceylanpınar'da çarptığı otomobilin camına ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Ceylanpınar'da çarptığı otomobilin camına ok gibi saplandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü cama saplanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, E.Y. yönetimindeki 63 AIP 994 plakalı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Arif Y. yönetimindeki 63 B 0787 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücünün kafası, otomobilin sağ arka kapısının camına çarptı.

Cama saplanarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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