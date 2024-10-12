Şanlıurfa Eyyübiye’nin sıfır atık toplama aracı okullarda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Eyyübiye’nin sıfır atık toplama aracı okullarda

Eyyübiye Belediyesi, çevre temizliği, temiz hava ve atık yönetimi alanlarında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sıfır Atık Geri Dönüşüm Tesisi inşasının ardından, ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarına destek olacak Sıfır Atık Toplama Aracı da envanterine katıldı.

Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Sıfır atık toplama aracıyla okul okul dolaşarak öğrencilerle buluşuyor.Bu kapsamda, Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çevre bilinci ve atık yönetimi konularında hazırlanan filmler gösterildi ve öğrencilere çevre bilincini geliştirecek hediyeler verildi.

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 yıldır uygulanmaktadır.
Eyyübiye Belediyesi, okullarda öğrencilerle buluşarak atık yönetimi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Yılmaz ve çevre mühendisleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere projeyi tanıttı.

Atık yönetimi ve çevre bilinci konulu film gösteriminin ardından, öğrencilere atık yönetimi hakkında bilgiler verildi ve merak ettikleri sorular cevaplandı.
Atık Ayrıştırma Kutuları

Plastik, cam, kağıt ve pil gibi atık ayrıştırma kutuları, öğrencilerin kullanabileceği noktalara bırakıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un öğrencilere hediye ettiği çevreye duyarlı eğitim oyuncakları ve boyama kalemleri dağıtıldı.

Uğur Yılmaz, sıfır atık yönetiminin gelecekteki önemi hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini belirtti. Yılmaz, "Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak öğrencilerden başlamamız lazım. Bu nedenle faaliyetlerimize ilkokullardan başladık" dedi.

Şanlıurfa Eyyübiye’nin sıfır atık toplama aracı okullarda

Şanlıurfa Eyyübiye’nin sıfır atık toplama aracı okullarda

Son Haberler
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Metrobüs durağında keser, bıçak ve makasla vatandaşa saldırdı. İsrail’i protesto ediyorum dedi
Metrobüs durağında keser, bıçak ve makasla vatandaşa saldırdı. İsrail’i protesto ediyorum dedi
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3.maddesi yanıtı
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3.maddesi yanıtı
Batman’da traktör ile kamyonet çarpıştı! 3 yaralı
Batman’da traktör ile kamyonet çarpıştı! 3 yaralı
İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı
Eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı