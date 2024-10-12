Şanlıurfa Eyyübiye’nin sıfır atık toplama aracı okullarda

Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Sıfır atık toplama aracıyla okul okul dolaşarak öğrencilerle buluşuyor.Bu kapsamda, Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çevre bilinci ve atık yönetimi konularında hazırlanan filmler gösterildi ve öğrencilere çevre bilincini geliştirecek hediyeler verildi.

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 yıldır uygulanmaktadır.

Eyyübiye Belediyesi, okullarda öğrencilerle buluşarak atık yönetimi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Eyyübiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Yılmaz ve çevre mühendisleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere projeyi tanıttı.

Atık yönetimi ve çevre bilinci konulu film gösteriminin ardından, öğrencilere atık yönetimi hakkında bilgiler verildi ve merak ettikleri sorular cevaplandı.

Atık Ayrıştırma Kutuları

Plastik, cam, kağıt ve pil gibi atık ayrıştırma kutuları, öğrencilerin kullanabileceği noktalara bırakıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un öğrencilere hediye ettiği çevreye duyarlı eğitim oyuncakları ve boyama kalemleri dağıtıldı.

Uğur Yılmaz, sıfır atık yönetiminin gelecekteki önemi hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini belirtti. Yılmaz, "Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak öğrencilerden başlamamız lazım. Bu nedenle faaliyetlerimize ilkokullardan başladık" dedi.