Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.
Şehrin caddeleri ve sokakları sakin, araç ve yaya trafiği gözle görülür şekilde düşük olduğu görüldü.
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği bu şehirde, vatandaşlar serinlemek amacıyla gölgelik ve yeşil alanlara yöneldiler.
Şanlıurfa'da sıcak hava, şehrin coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle oldukça etkilidir.
Şanlıurfa, Türkiye'nin güneydoğusunda, Yukarı Mezopotamya'da yer alır ve subtropikal yarı kurak bir iklime sahiptir.
Şehir, deniz seviyesinden yaklaşık 550 metre (1,800 feet) yükseklikte bulunur.
Yaz ayları çok sıcak ve güneşli geçerken, kışlar nispeten ılıman ve yağışlıdır.
Özellikle yaz aylarında, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, sıcak havanın daha da hissedilir olmasına neden olur.
Güncel hava durumuna göre, Şanlıurfa'da sıcaklık 39 derece olarak ölçülmüş ve önümüzdeki günlerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Bu sıcaklık değerleri, şehrin yaz aylarında yaşadığı sıcak hava dalgalarının tipik örnekleridir.
Sıcak hava dalgaları sırasında, güneş ışınlarının dik açıyla düşmesi ve uzun süreli güneşli günler, sıcaklığın daha da artmasına yol açar.
Ayrıca, şehrin iç kesimlerde olması ve denizden uzakta bulunması, serinletici deniz meltemlerinden yararlanamamasına neden olur. Tüm bu faktörler, Şanlıurfa'da sıcak havanın etkili olmasının başlıca sebeplerindendir.