Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Aşırı sıcaklar devam ettiği Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 1

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 2

Şehrin caddeleri ve sokakları sakin, araç ve yaya trafiği gözle görülür şekilde düşük olduğu görüldü.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 3

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği bu şehirde, vatandaşlar serinlemek amacıyla gölgelik ve yeşil alanlara yöneldiler.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 4

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği bu şehirde, vatandaşlar serinlemek amacıyla gölgelik ve yeşil alanlara yöneldiler.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 5

Şanlıurfa'da sıcak hava, şehrin coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle oldukça etkilidir.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 6

Şanlıurfa, Türkiye'nin güneydoğusunda, Yukarı Mezopotamya'da yer alır ve subtropikal yarı kurak bir iklime sahiptir.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 7

Şehir, deniz seviyesinden yaklaşık 550 metre (1,800 feet) yükseklikte bulunur.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 8

Yaz ayları çok sıcak ve güneşli geçerken, kışlar nispeten ılıman ve yağışlıdır.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 9

Özellikle yaz aylarında, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, sıcak havanın daha da hissedilir olmasına neden olur.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 10

Güncel hava durumuna göre, Şanlıurfa'da sıcaklık 39 derece olarak ölçülmüş ve önümüzdeki günlerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 11

Bu sıcaklık değerleri, şehrin yaz aylarında yaşadığı sıcak hava dalgalarının tipik örnekleridir.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 12

Sıcak hava dalgaları sırasında, güneş ışınlarının dik açıyla düşmesi ve uzun süreli güneşli günler, sıcaklığın daha da artmasına yol açar.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 13

Ayrıca, şehrin iç kesimlerde olması ve denizden uzakta bulunması, serinletici deniz meltemlerinden yararlanamamasına neden olur. Tüm bu faktörler, Şanlıurfa'da sıcak havanın etkili olmasının başlıca sebeplerindendir.

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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 14
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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 15
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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 16
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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 17
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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 18
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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 19
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Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi 20
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